© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In cinque anni al Barcellona Luis Suarez è diventato il quinto miglior goleador della storia del club catalano, con 185 realizzazioni, eppure i momenti difficili non sono mancati. Lo ammette lo stesso attaccante uruguagio dal ritiro della nazionale: "I calciatori vivono una pressione costante, ma dobbiamo sopportarla. Bisogna essere pronti a rendere al massimo ogni giorno. Quando un giocatore firma per il Barcellona ha il sogno di conquistare tanti titoli, ma ci sono anche momenti complicati che ti aiutano a crescere e migliorare il livello delle tue prestazioni".