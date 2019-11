Barcellona, Suarez: "Sul mio infortunio sono state inventate cose"

© foto di Gaetano Mocciaro

Luis Suarez ha rilasciato un'intervista a Sport parlando della sua condizione fisica e precisando che: "Si sono inventati molte cose" in riferimento all'operazione al ginocchio prima della finale di Copa del Rey, poi persa contro il Valencia. Divenendo così il capro espiatorio: "Si è detto che abbiamo perso la Coppa perché mancava un 9, che Suarez non aveva giocato. Tutto questo mi ha fatto male. Avevo il menisco rotto, come posso contraddire il dottore? È impossibile. Si inventano cose".