Barcellona sull'ottovolante. La stampa catalana: "Mambo!"

"Mambo da leader" titola Mundo Deportivo oggi in edicola. "Il Barcellona al comando della Liga per reti segnate dopo aver offerto una prova corale offensiva contro un Huesca volitivo. Messi e Suarez segnano una doppietta e Dembélé, Jordi Alba, Rakitic e un autogol hanno completato la goleada". Titolo pressoché identico per Sport: "Maaambo!".