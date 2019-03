© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Confermate le brutte notizie in casa Barcellona per Ousmane Dembélé: l'attaccante francese, uscito per infortunio nella sfida di Champions League contro il Lione, ha riportato una rottura muscolare del bicipite femorale sinistro e dovrà restare fuori per 3-4 settimane.