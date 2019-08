Barcellona, tegola Suarez: lascia il campo infortunato contro l'Athletic

© foto di Federico Gaetano

Nuovo infortunio in casa Barcellona. Al 37' della sfida valida per la prima giornata di Liga tra Athletic Club e blaugrana, l'attaccante ospite Luis Suarez è dovuto uscire anzitempo dal campo lasciando spazio a Rafinha. L'uruguaiano ha colpito un palo clamoroso al 32', accusando subito dopo una fastidiosa fitta al polpaccio. Brutto guaio per Valverde dopo il ko muscolare di Messi, mentre il risultato al San Mamés è sempre sullo 0-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo.