Il portiere del Barcellona, Marc-André ter Stegen si è detto molto soddisfatto dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata in pochi giorni al Santiago Bernabéu: "Abbiamo combattuto molto e abbiamo sofferto nell'ultima mezz'ora, sono contento per i tre punti che abbiamo preso lontano da casa. Sappiamo di avere una buona squadra e lottiamo sempre per la vittoria. Nelle ultime volte al Bernabéu abbiamo fatto bene, vogliamo continuare così. Abbiamo fatto abbastanza bene e ogni volta che sono arrivati in area, Piqué o Lenglet hanno evitato problemi. Abbiamo difeso da squadra, come tutti vogliono, sono felice per come ha lottato il gruppo".