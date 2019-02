© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Barcellona, Marc André ter-Stegen ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Lione, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci. Giocando in casa sarò più facile grazie al pubblico che ci spingerà. Abbuiamo giocato contro una squadra che ha fatto dell'intensità la sua forza. Adesso dobbiamo recuperare le forze in vista dei prossimi impegni" dichiara il portiere tedesco, che evidenzia i delicati impegni del Barça prima della sfida di ritorno. I blaugrana saranno impegnati col Siviglia e in una doppia sfida (Liga e Copa del Rey) contro il Real Madrid.