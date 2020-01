© foto di Federico Gaetano

Alle prese con una tendinopatia al ginocchio destro, Marc André ter Stegen gode ancora di tutta la fiducia del Barcellona. Al punto che - si legge su Mundo Deportivo - la trattativa per il rinnovo va avanti senza sosta. Il contratto del portiere tedesco scadrà a giugno 2022, ma gli azulgrana vorrebbero prolungarlo di almeno un altro paio di anni, ponendo una clausola alta per allontanare eventuali pretendenti: 180 milioni di euro. Work in progress.