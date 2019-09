© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: "Certo che Messi ci mancava, è un esempio per tutti e quando non c'è la sua assenza si fa sentire. Però adesso è con noi e speriamo che possa aiutarci in questa partita. Dobbiamo sempre lottare per ottenere il massimo e il massimo per un club è vincere la Champions League. La sconfitta contro il Liverpool l'anno scorso ci ha complicato la fine della stagione ma adesso l'abbiamo superata e siamo convinti di ciò che stiamo portando avanti".