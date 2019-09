© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata in casa del Getafe, il portiere del Barcellona Marc André ter Stegen ha detto: "È importante, è il primo passo che volevamo fare, non è facile giocare qui, sono felice di aver conquistato i tre punti. Come squadra siamo consapevoli di tutto ciò che accade, oggi hanno creato meno occasioni e questo è un passo avanti, l'importante è evitare di prendere gol. In alcuni momenti abbiamo usato la nostra esperienza, che è anche molto importante. La cosa fondamentale è saper difendere. Siamo migliorati, a volte abbiamo fallito, ma oggi è stata una buona giornata".