Barcellona, Ter Stegen: "Viaggio a vuoto con la Nazionale un duro colpo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato dall'evento di presentazione del marchio McDavid nel negozio Futbolmania di Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Marca: "Penso che Messi meriti di poter decidere il proprio futuro. Per noi chiedergli di rimanere è la cosa più facile, dato che è un elemento chiave della squadra. Difficile vederlo spostarsi, è a suo agio qui. Negli ultimi anni il nostro obiettivo è sempre vincere più titoli possibili, dare tutto per la Champions League. Sono convinto che potremo disputare una buona stagione".

Su Neymar, ha detto: "È un giocatore spettacolare, ha trascorso molti anni con noi e ha voluto fare un passo diverso. Il club ha provato a fare quello che poteva, ma siamo comunque contenti della squadra che abbiamo".

Un altro caso di mercato estivo nei blaugrana è stato quello del croato Ivan Rakitic: "Sono cose che accadono ogni anno, ma è buono avere in squadra gente come lui, che dà tutto. Personalmente è fantastico che rimanga, ci dà molta qualità. Sia come persona che come calciatore è un pilastro del nostro club".

Quindi c'è anche il tema di essere il dodicesimo in Nazionale: "Non so, non trovo una spiegazione a quanto sta succedendo. Dò il meglio di me in ogni partita per far sì che la scelta del ct sia più difficile. Questo viaggio a vuoto per me è stato un duro colpo".