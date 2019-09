© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona non ha pensato solo a Neymar quest'estate, ma per un certo periodo ha ragionato anche sul possibile acquisto di Kylian Mbappé. A rivelarlo è stato Mundo Deportivo, che poi ha voluto capire cosa avrebbero scelto i tifosi: il ritorno della stella brasiliana o la prima volta al Camp Nou del fenomeno francese? Secondo il sondaggio effettuato, oltre il 90% dei supporters blaugrana avrebbero preferito Mbappé. Un messaggio chiaro alla società, che nelle prossime sessioni ci proverà sicuramente per uno dei due. Ancora.