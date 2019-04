Barcellona, titolo a un passo. Domani anche Rubiales con la coppa

Il Barcellona è a un passo dal titolo. Basterà vincere domani contro il Levante al Camp Nou. "Festa e coppa" titola Sport. Domani sera sarà presente anche Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, pronto a consegnare il trofeo riservato ai campioni di Spagna. Mundo Deportivo evidenzia come ci siano in palio titoli anche in altri sport, come il basket, il futsal, la pallamano, il calcio femminile, l'hockey su prato.