Il Barcellona ha trovato un accordo col Tolosa per anticipare a questa sessione di mercato l'arrivo di Jean-Clair Todibo. Il difensore/centrocampista classe '99, in scadenza di contratto a giugno e già bloccato dai blaugrana per la prossima stagione, arriva subito a titolo definitivo dal club francese. A breve visite e firma. Lo riporta Marca.