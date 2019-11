Jean-Clair Todibo (20) non sta convincendo Ernesto Valverde e, secondo Mundo Deportivo, nel corso della prossima finestra di mercato è possibile che il difensore francese parta, alla ricerca di un maggiore minutaggio. Più probabile una partenza in prestito e, in virtù delle difficoltà oggettive del mercato di riparazione, non è detto che l'ex Tolosa non possa restare fino al termine della stagione per poi trasferirsi soltanto in estate.