Barcellona, Todibo saluta a gennaio. Si tratta col Bayer Leverkusen

Il Barcellona lavora alle uscite per gennaio. Fra i giocatori bocciati da Ernesto Valverde c'è Jean-Clair Todibo. Sul difensore francese non mancano le offerte ma, secondo quanto riportato da Sport, è già avanzato il discorso col Bayer Leverkusen. Il club tedesco è disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo con il Barcellona che si riserva l'opzione di recompra. In questa stagione per il 19enne originario della Guyana solo 77 minuti giocati, spalmati in due partite.