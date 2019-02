Il Barcellona ha anticipato l'arrivo di Jean-Clair Todibo dal Tolosa ma non potrà utilizzarlo in Champions League. Il club blaugrana infatti non ha inserito il difensore nella nuova lista di Champions League valida dagli ottavi in poi mentre potrà fare affidamento su Kevin Prince Boateng che torna a giocare in Europa. Sono stati inseriti nella lista inoltre Murillo e Moussa Vague, laterale destro del Barça B.