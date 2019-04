© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alexander Isak, attaccante in prestito al Willem II, in prestito fino al termine della stagione, sembra essere tornato nelle idee delle big europee grazie al suo rendimento in Olanda. Dieci gol in nove gare, un'avventura che ha ampiamente riscattato i suoi primi sei mesi contro la maglia del Borussia Dortmund, che aveva investito cifre importanti per portarlo in giallonero: ora persino il Barcellona sembra interessato al suo profilo.