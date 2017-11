Barcellona, Turan in uscita: l'Arsenal lavora per l'ex Atletico Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arda Turan (30) attende il mese di gennaio per salutare il Barcellona e cercare un club in cui giocare con continuità. L'anno scorso l'ex Atletico Madrid ha rifiutato una ricca offerta arrivata dalla Cina, mentre adesso c'è l'Arsenal sulle sue tracce. Il turco, secondo Mundo Deportivo, sarebbe disposto ad accettare la proposta dei gunners per tentare una nuova esperienza e lasciarsi l'avventura blaugrana alle spalle. Su Turan, però, c'è anche l'interesse del Galatasaray.