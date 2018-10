Barcellona, ultimatum di Malcom: più spazio o addio a gennaio

Il Barcellona lo ha soffiato alla Roma in estate, ma ben presto il tecnico Valverde lo ha messo ai margini della rosa. Tempi duri per Malcom, esterno brasiliano costato ai blaugrana 41 milioni per prelevarlo dal Bordeaux. Secondo Mundo Deportivo, il classe 1997 avrebbe chiesto alla società di essere ceduto a gennaio qualora non cambiasse la considerazione di Valverde nei suoi confronti.