Barcellona, Umtiti ammette: "Il Manchester United mi vuole. E non solo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Umtiti, difensore del Barcellona, ha ammesso a Canal + l'interesse del Manchester United nei suoi confronti: "Non solo loro, anche altri club mi vogliono ma al momento sono focalizzato sul Barcellona. Le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate, la mia clausola rescissoria è bassa (60 milioni di euro, ndr) ma al momento non è una cosa di cui mi sto preoccupando: penso al campo".