© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, scrive oggi Sport, avrà nuovamente a disposizione Samuel Umtiti per la sfida contro l'Atletico Madrid in programma sabato sera. Il difensore francese è fuori da oltre un mese per un problema al ginocchio ma contro i Colchoneros potrebbe tornare titolare al fianco di Gerard Pique.