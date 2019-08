Barcellona, Umtiti non è incedibile: sulle sue tracce c'è il Bayern Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Umtiti non è incedibile per il Barcellona. Stando a quanto scritto oggi da Mundo Deportivo, sulle tracce del difensore francese c'è il Bayern Monaco e non è detto che la giusta offerta non convinta la dirigenza blaugrana a fare a meno di lui. Il suo avvenire, dunque, è ancora incerto, anche se ora le due squadre di Manchester (che qualche settimana fa avevano mostrato interesse) si sono defilate.