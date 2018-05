Barcellona, Umtiti: "Rinnovo? Sono stato molto chiaro coi blaugrana"

Juve, per Darmian 15 milioni tra parte fissa e variabile

Torino, Milinkovic-Savic in presito al Benevento per arrivare a Sandro

TOP NEWS Ore 17 - Coric-Roma ufficiale. Mendes al lavoro per CR7-PSG

Napoli, il fratello di Zielinski: "Non vuole più essere il dodicesimo in rosa"

Milan, avvocati al lavoro per evitare l'esclusione dall'Europa League

L. Martinez: "Decisiva la Champions per il mio sbarco all'Inter"

Inter, scatto del Monaco per Dalbert: si punta a chiudere presto l'intesa

Assemblea Lega A, MediaPro ha 7 giorni per versare 1,2 miliardi

Chievo, idea Helander per la difesa. E la Samp va su Bani

Ulivieri risponde a Ventura: "Io dt? Ruolo che non ho svolto"

Roma, Monchi: "Alisson via? Serve la volontà di tre parti"

Samp, Giampaolo: "Ferrero tra i migliori, non mi dice chi far giocare"

Il difensore del Barcellona Samuel Umtiti torna a parlare del suo futuro. Intervistato da L'Equipe , il francese ha commentato così la spigolosa trattativa per il rinnovo coi blaugrana: "Quello che volevo era aprire una trattativa per il rinnovo e ci sono riuscito. Sono stato molto chiaro col Barcellona. Giocare qui mi ha permesso di realizzare un sogno".

Va al PSG in uno scambio con Neymar

