Barcellona, uno tra Malcom, Arthur e Vidal potrebbe essere ceduto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il possibile ritorno di Neymar porterà inevitabilmente il Barcellona a fare delle cessioni e secondo quanto riporta AS uno tra Malcom, Arthur e Vidal andrà via questa estate. L'ex giocatore del Bordeaux in questo momento sembra il favorito per lasciare il club blaugrana e su di lui ci sono Borussia Dortmund, Arsenal e Tottenham.