Barcellona, uragano Suarez: il Betis è una delle sue vittime preferite

© foto di PhotoViews

Luis Suarez sta facendo molto bene in campionato e dopo aver mancato il gol a San Siro contro l'Inter, spera di tornare a segnare in Liga dove ha trovato molta continuità. Alle 16.15 il Barcellona affronterà il Betis Siviglia, una delle vittime preferite del Pistolero al quale ha rifilato ben nove gol in cinque partite, con una media di 1.8 gol a partita.