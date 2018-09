Barcellona, Valverde alla squadra: "Atteggiamento sbagliato col Leganes"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, non ha ovviamente preso bene la sconfitta contro il Leganes e prima dell'allenamento odierno ha parlato brevemente ma con chiarezza a tutti i suoi uomini: "Vi siete rilassati troppo e l'atteggiamento non è stato all'altezza. Per vincere il campionato si deve vincere anche contro il Leganes". L'allenatore ha voluto però anche mandare un messaggio positivo allo spogliatoio aggiungendo che "giocando uniti il momento complicato verrà superato". A riportarlo è RAC1.