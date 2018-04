Barcellona, Valverde: "Ansiosi di far bene dopo i cataclismi. Grande gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 5-0 rifilato al Siviglia nella finale di Copa del Rey, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha detto: "Abbiamo giocato una grande partita, siamo scesi in campo con una grande determinazione perché sapevamo cosa ci stavamo giocando. Volevamo segnare il primo gol e dare un segnale. Si sono allungati un po' di più e abbiamo superato le loro pressioni. Ogni gol è stato un duro colpo per l'avversario e abbiamo vinto in sicurezza. È stata una grande partita, una gara importante per tutti che abbiamo giocato bene. Mi sento bene, quando perdi una competizione in una grande squadra ci sono sempre cataclismi. È successo a noi nella Supercopa e ci è successo in Champions League. Oggi abbiamo avuto un'altra opportunità. Quando perdi una possibilità di titolo, sei più ansioso di dimostrare che stai bene".