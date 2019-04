© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani con l'Atletico Madrid: "I tre punti sono fondamentali. Con una vittoria possiamo aumentare il vantaggio proprio sui Colchoneros. Fino a quando non abbiamo la matematica certezza, non possiamo parlare di titolo, anche in caso di vittoria con l'Atletico. Dembélé? Sicuramente sarà out domani e non so se sarà a disposizione mercoledì per il match di Champions. Umtiti e Rakitic via in estate? La stagione non è ancora finita, conto su tutti. Domani ci giochiamo la Liga, poi dobbiamo giocarci anche la Champions e la Coppa del Re. Boateng? È vero, sta giocando poco, ma eravamo stati chiari fin dall'inizio: è venuto qui per darci una mano".