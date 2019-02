Barcellona, Valverde blinda Rakitic: "È importante per essere i migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fresco di rinnovo col Barcellona, Ernesto Valverde ha presentato la prossima di campinoato contro il Villareal affrontando anche un altro possibile rinnovo caldo in casa blaugrana. Quello di Ivan Rakitic, nel mirino anche dell'Inter: "Il club farà i passi necessari per essere i migliori al mondo e Ivan è importante per noi a tal fine".