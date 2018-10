Barcellona, Valverde: "Bravi a reagire, aspettiamo Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria contro il Real Madrid. L'allenatore bluagrana ha evidenziato il momento di difficoltà dei suoi giocatori, durante i primi venti minuti del secondo tempo. Ecco le sue parole riportate da AS: "Nel primo tempo abbiamo preso il controllo del gioco, stavamo giocando come volevamo noi. Nel secondo tempo l'assetto tattico è cambiato. Hanno giocatori straordinari e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reagire".

Valverde ha evidenziato anche la reazione della squadra all'assenza di Messi: "Siamo felicissimi per la vittoria, per i nostri tifosi. Sappiamo l'importanza di vincere questa partita. Ora ci godiamo la vittoria. L'assenza di Messi? Abbiamo reagito molto bene, ma prima ritorna e meglio è per noi".