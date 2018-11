Barcellona, Valverde: "Buon Betis, ma avremmo potuto fare molto di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha commentato così la sconfitta casalinga per 4-3 contro il Betis: "Il mio pensiero è già rivolto a correggere gli errori odierni, la squadra avrebbe potuto fare molto di più per contrastare le ripartenze dell'avversario. Abbiamo iniziato piuttosto bene, poi improvvisamente è arrivato il doppio svantaggio. Non siamo stati bravi a controllare il gioco e soprattutto sono stati decisi loro nel colpire ogni volta che accorciavamo noi le distanze".