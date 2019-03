© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione: "Non so se il Lione cambierà qualcosa rispetto alla gara d'andata, ha le sue armi, soprattutto davanti, e cercherà di sfruttarle. Conoscono il valore di un gol segnato in trasferta, per questo dobbiamo fare attenzione. C'è grande pressione su di noi, ma vogliamo passare il turno. In Champions tutte le partite sono difficili, c'è sempre un'atmosfera speciale. L'eliminazione di PSG e Real Madrid è un dato importante. Dembélé? Vedremo come sta e decideremo. Se non sta bene, non giocherà. Zidane? Un grande allenatore, ognuno prende le proprie decisioni. Ci incontreremo di nuovo".