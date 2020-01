© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amareggiato il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, queste le sue parole dopo il 2-2 contro l’Espanyol: “L’espulsione di de Jong ci ha fatto penalizzati, prima avevamo avuto tre occasioni per chiuderla e poi siamo stati beffati nel finale. Eravamo in controllo della partita, stavamo bene in campo, ma non l’abbiamo chiusa e così è arrivato il loro pareggio. Questo è il calcio, lo accettiamo e guardiamo avanti, anche se fa molto male: volevamo a tutti i costi la vittoria, torniamo a casa con un punto soltanto. Ora testa alla Supercoppa, saranno sfide ravvicinate e può succedere di tutto”.