Barcellona, Valverde chiede Parejo. La clausola è di 50 milioni

© foto di J.M.Colomo

Obiettivo a sorpresa per il Barcellona, che avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Valencia, Dani Parejo. Il giocatore sarebbe un'espressa richiesta di Ernesto Valverde, che vorrebbe metterlo in competizione con Sergio Busquets per aumentare il livello della rosa. La clausola di rescissione è di 50 milioni di euro. Lo riporta SuperDeporte.