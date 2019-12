© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Real Sociedad, Ernesto Valverde ha parlato così del prossimo impegno in campionato del suo Barcellona: "Ora dobbiamo pensare solamente alla gara di domani, al Clásico penseremo dopo. Serve affrontare una partita alla volta, i punti contro il Real Madrid valgono come quelli con la Real Sociedad anche se chiaramente quello di mercoledì prossimo è un appuntamento che ti fa perdere molte energie mentali. Quella di Anoeta però è sempre tra le trasferte più complicate della stagione. La Real è una squadra di livello e ci aspetta sicuramente una sfida difficile".