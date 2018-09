Barcellona, Valverde come Guardiola: il suo futuro non prima di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Valverde farà come Guardiola". Questo il titolo di Sport, secondo cui il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, non deciderà nulla sul suo futuro e sul suo contratto (in scadenza nel 2019) prima del mese di gennaio, in puro stile Guardiola. Dall'altra parte - si legge - la società non farà pressioni finché non arriverà l'ok da parte dello stesso tecnico.