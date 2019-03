© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 2-0 rifilato al'Espanyol nel derby, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato così del campionato: "Liga chiusa? Per il momento, dobbiamo continuare così. A volte vedi altri campionati e, dato che sei lontano, presumi che l'uno o l'altro club vinceranno e poi vedi che ci sono squadre che rimontano in Germania, Inghilterra. Qui è successo al Barça alcuni anni fa .... Non sai mai cosa può succedere. Dobbiamo continuare a vincere".