Barcellona, Valverde: "Dembelè ci dà aggressività: è decisivo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Rayo Vallecano, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha elogiato Dembelè che ha cambiato la gara nella ripresa: ""È un giocatore che ci regala aggressività finale. Si smarca, cerca gli spazi ed è bravo nell'uno contro uno. Ci dà molto e può darci di più. In alcune parti del campo è un giocatore che può essere decisivo. Ha segnato un gol e ha aperto le porte per il terzo".