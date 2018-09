Barcellona, Valverde: "Dobbiamo lottare per uscire da questa crisi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando dopo l'1-1 casalingo ottenuto contro l'Athletic Club, l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha ammesso che la squadra deve reagire: "Dobbiamo lottare per uscire da questa brutta crisi di risultati, alzare la testa e continuare a guardare avanti. Questa è stata una settimana difficile. Speravamo di ottenere nove punti e ne abbiamo presi solo due. Abbiamo una squadra abbastanza grande per ruotare la panchina. Mercoledì c'è un'altra partita difficile, ma dobbiamo fare un grande passo avanti in Champions League. Il team ha un forte senso di responsabilità e daremo tutto ciò che abbiamo contro il Tottenham".