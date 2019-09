© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha così parlato in conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League: "Mi aspetto una grande partita, un ambiente spettacolare con davanti una squadra forte, una delle candidate a vincere la Bundesliga. Sarà una bella prova del nove per noi. Domani decideremo se Messi sarà della partita... Una settimana fa eravamo sicuri di no, ma ha avuto una grande evoluzione. E nel caso di Suarez pensiamo invece che possa giocare dall'inizio".

Quindi due parole anche sul conto del gioiellino Ansu Fati: "Siamo felici, ma dobbiamo prenderci cura di lui. Se giocherà domani non sarà per battere qualsiasi record si voglia, ma perché la squadra ha bisogno di lui".