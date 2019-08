Barcellona, Valverde: "Dominato col Napoli. Messi? Out anche in Liga"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, dopo la vittoria con il Napoli in amichevole durante la notte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Nell'ultima amichevole bisogna mostrare quella che può essere la prospettiva della squadra per la Liga e devo dire che stiamo bene. Abbiamo messo intensità, creando un buon numero di pericoli per la difesa del Napoli. I nostri attaccanti hanno segnato e l'equilibrio tra difesa e attacco è stato molto buono. Nel primo tempo abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a segnare. Nella ripresa abbiamo continuato a fare il gioco, siamo riusciti a segnare e la partita s'è aperta".

Sul Michigan Stadium: "Bellissima atmosfera. Era strano giocare, si notava che la superficie del terreno di gioco era di erba artificiale e questo è un pericolo, ma le dimensioni erano diverse. E' stata comunque una grandissima esperienza".

Su Messi: "Non credo che riuscirà a tornare per la Liga".

Su Coutinho e Vidal: "Su di loro la penso esattamente come sugli altri. Sono arrivati in ritardo a causa della Copa America e devono rimettersi in forma. L'anno scorso, Coutinho e Vidal sono stati importanti, ma ora c'è maggior concorrenza e devono lottare di più per ottenere una maglia".