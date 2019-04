© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, ai microfoni di Barça TV ha parlato così dei meriti della squadra per la vittoria della squadra: "Io due campionati in due anni? Il merito qui lo abbiamo tutti noi, dall'allenatore, all'esterno sinistro al capo della stampa. Dobbiamo generare tutti noi l'ambiente giusto per i giocatori affinché diano il meglio in campo e la gente non crede che sia facile. Siamo felici e abbiamo davanti sfide complicate e belle".