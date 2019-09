Barcellona, Valverde: "Fati ha qualcosa di speciale. Oggi esagerato"

Fonte: A cura di Giacomo A. Galassi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato dopo la vittoria rotonda contro il Valencia. Queste le parole riportate da As.com a proposito del grande protagonista della sfida: “Fati È un giocatore che ha qualcosa di speciale. Sembra più maturo dell'età che ha. In allenamento fa quello che poi fa anche in partita. Oggi è stato qualcosa di esagerato: ha segnato ha fatto un assist e ha dato una mano a tutta la squadra. Dovrà solo essere bravo a gestire lo stress ora che è in prima squadra. Quelli di noi che conoscono Ansu non sono sorpresi".