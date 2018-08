Barcellona, Valverde: "Fortunati ad avere Messi, ci sorprende sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ottimo debutto per il Barcellona che ha battuto 3-0 l'Alaves al Camp Nou. Dopo la gara Ernesto Valverde ha detto: "Siamo stati pazienti. Nonostante fossimo vicini al gol, è stato difficile ottenerlo. Loro si difendevano molto bene, erano molto compatti. All'inizio ci mancava un po' di ritmo, ma poi abbiamo iniziato a creare più occasioni e finalmente abbiamo aperto le marcature. Quando l'Alavés ha iniziato ad aprirsi di più, siamo stati in grado di chiudere la gara. Messi? Siamo così fortunati a vivere nel momento in cui Leo Messi sta giocando. È un piacere che giochi con noi, non fallisce mai nel sorprendermi".