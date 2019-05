Barcellona, Valverde: "Futuro? Sto bene qui, il presidente mi supporta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, alla vigilia della sfida col Getafe è intervenuto in conferenza stampa: "Il Getafe gioca come il Valencia e si gioca il quarto posto, per noi sarà l'occasione di metterci alle spalle quanto accaduto. E' stata una settimana durissima, ma bisogna andare avanti. So che è stato un duro colpo per i tifosi e per i calciatori, per tutti noi. Ma ora dobbiamo mostrare carattere per rimediare".

Ha rivisto la partita di Anfield? "No, ma la situazione è chiara. Ho sempre analizzato le cose e ho visto una squadra che non riusciva a segnare. Non siamo riusciti a reagire. Ma quando capitano queste cose le analisi passano in secondo piano".

Sul futuro: "Sto bene qui, mi sento forte. Voglio andare avanti, non mi nascondo dopo una sconfitta. Siamo tutti dispiaciuti, è ovvio, è stato doloroso. Più per com'è arrivata questa eliminazione che per l'eliminazione in sé. Ho parlato con il presidente e mi sono sempre sentito supportato".