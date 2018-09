Barcellona, Valverde: "Gara sofferta ma sono tre punti importanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Successo in rimonta per il Barcellona che ha battuto 2-1 la Real Sociedad e dopo la gara Ernesto Valverde ha detto: "Sono tre punti importanti, abbiamo sofferto ma abbiamo lavorato molto. Abbiamo dovuto fare qualcosa in più per non perdere, ci siamo presi dei rischi, abbiamo spinto e raccolto i frutti. Le critiche? Le accetto ma non le leggo. Vidal? Mancavano ancora 15 minuti e ci stavamo prendendo diversi rischi, dovevo rinforzare il centrocampo perché stavamo giocando con il 4-3-3 e con Coutinho alla fine abbiamo vinto la partita".