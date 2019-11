© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato della prossima sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League valida per lo stesso Gruppo dell'Inter: "E' una partita molto importante per entrambi i club. Abbiamo il vantaggio enorme di giocare in casa e vogliamo sfruttarlo al massimo. Per migliorare noi. Busquets? Le cose sono chiare: io sono l'allenatore e decido cosa fare. Decide uno solo e sono io. Se lo avessi lasciato in campo altri cinque minuti e fosse stato espulso, mi avrebbero criticato per questo. Buon gioco o risultato? Il modo migliore per vincere è creare molte occasioni ed evitare che le crei il tuo avversario. Questo significa giocare bene. Vogliamo ottenere il risultato attraverso il gioco. La nostra intenzione è quella di attaccare sempre. Domani abbiamo una grande occasione, tutte le altre squadre vorrebbero averla in questo momento, ma ciò non significa che abbiamo già vinto. Affronteremo una grande squadra".