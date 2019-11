© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde è intervenuto per analizzare il successo ottenuto contro il Celta Vigo. Ecco le sue parole riportate da Marca: "Dopo aver perso bisogna sempre vincere, soprattutto per una squadra come la nostra. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare molto anche per via del pressing alto, non avevamo molto ritmo".

Spazio anche ai complimenti per Messi e alla situazione di Griezmann: "Messi? Con lui è tutto possibile. Con Antoine abbiamo pazienza, con lui e con tutti. Abbiamo molte opzioni e stiamo cercando di gestirle".