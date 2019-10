Barcellona, Valverde: "Il Clasico? Per me si può giocare il 26"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del grande caos degli ultimi giorni e del possibile spostamento di Barcellona-Real Madrid, il Clasico che dovrebbe giocarsi il 26 ottobre: "Mancano nove giorni, c'è tempo. Giocarlo a Barcellona sarebbe un'opportunità per tutti, dopo quello che è successo in settimana. Abbiamo l'occasione di dimostrare che la partita può essere giocata, che c'è rispetto per l'avversario e che siamo un popolo civile. Non ci curiamo di coloro che dicono che non si possa giocare. Rispetteremo le decisioni della Federazione, ma non ho dubbi della risposta del nostro pubblico, che rispetterà i rivali. Il 26, per me, si può giocare senza problemi. I disordini? Tutti vogliamo la libertà di espressione, ognuno ha la propria idea e bisogna rispettarla".